بالصور.. آل الشيخ يتابع مباراة #النصر_الرائد من المدرجات

المواطن - محمد سمعة

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على حضور مباراة النصر والرائد، في إطار لقاءات الجولة الـ23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة على موقع تويتر صورًا لتواجد تركي آل الشيخ في مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

يذكر أن المباراة تشير حتى الآن إلى تعادل النصر مع الرائد بثلاثة أهداف لكل فريق.

ويسعى نادي النصر للفوز؛ وذلك من أجل تعويض خسارته في الجولة الـ22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين من نادي الباطن بثلاثية دون رد.

يحتل نادي النصر المركز الرابع في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي الفيصلي صاحب المركز الثالث.







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