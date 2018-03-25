بالصور.. أجواء فرح في تدريبات الزعيم

المواطن – الرياض

سادت أجواء من الفرح والسعادة والمرح على تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في إطار استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي الشهر المقبل في الجولة الخامسة والعشرين لدوري المحترفين السعودي.

وخيّمت الابتسامة على وجوه لاعبي الهلال أثناء أدائهم للتدريب اليومي، سواء أثناء تدريبات الإحماء أو التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني.

وحرص الجهاز الفني على أن يكون المران بتدريبات ترفيهية، تلاها تدريبات لياقية منوّعة، قبل أن يطبّق المدير الفني الأرجنتيني خوان براون عددًا من الجمل الفنية، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.

ويستعد الهلال لموقعة الأهلي من خلال مواجهة الشباب غدًا الاثنين على الملعب الرئيسي في مقر النادي، تحضيرًا لاستئناف منافسات الموسم.

وأدى سلمان الفرج تدريبات جري وعددًا من تدريبات اللياقة، فيما واصل الثلاثي حسن كادش ومتعب المفرج ومختار فلاتة برامجهم العلاجية والتأهيلية.







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