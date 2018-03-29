بالصور.. أخضر البولينج يُحقق ذهبية وبرونزية مسابقة الثلاثي

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي للبولينج عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إنجازات أخضر البولينج ضمن منافسات البطولة العربية الثامنة.

ونشر حساب الاتحاد السعودي للبولينج عبر “تويتر”، صورًا للأخضر، وعلق قائلًا: “المنتخب السعودي للبولينج يُحقق ذهبية وبرونزية مسابقة الثلاثي في البطولة العربية الثامنة للبولينج المقامة في العاصمة العمانية مسقط”.

وحرص رئيس الاتحاد السعودي للبولينج، بدر بن عبدالله آل الشيخ، على تهنئة أخضر البولينج عبر حسابه الخاص على “تويتر”، وقال: “منتخبنا السعودي بفضل من الله حقق الميدالية الذهبية والبرونزية كذلك في مرحلة الثلاثي في البطولة العربية الثامنة للبولينج”.

وتابع رئيس الاتحاد السعودي للبولينج، تغريدته قائلًا: “ألف مبروك للجميع وبإذن الله مستقبل واعد وأفضل بوجود أبطال نفخر بهم على المستوى الرياضي والأخلاقي”.







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