بالصور.. أدبي الأحساء يستهدف الأطفال ببرامج مختلفة

المواطن- الأحساء

لم يعد الطفل غائبًا في نشاطات أدبي الأحساء، حيث خصص النادي مساحة واسعة في برامجه المنبرية ومطبوعاته تستهدف الطفل.

واستقبل النادي عصر الأربعاء الماضي أكثر من 50 طفلًا وطفلة مع أمهاتهم، وقدَّم لهم فيلمًا خاصًّا بالأطفال يتمحور حول القراءة وحب الكتاب المفيد، كما أتاح لهم الفرصة ليقدموا على مسرح النادي ما لديهم من مواهب.

وخصص النادي مؤخرًا ركنًا خاصًّا بالطفل تتوفر فيه أدوات الرسم والألعاب التعليمية وتشرف عليه إحدى الأخوات المهتمات بأدب الطفل.

وقال رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري: إن مجلس إدارة النادي كلّف عضو مجلس الإدارة الشاعرة تهاني الصبيح بالإشراف على ركن الطفل كونها مهتمة بأدب الطفل، فضلًا عن عملها كمعلمة في المرحلة الابتدائية، وهي مرحلة مهمة في حياة أبنائنا وبناتنا الأطفال، وقد أفرد النادي للطفل مساحة كبيرة في مطبوعاته فقام مؤخرًا بطباعة عدد من قصص الأطفال وبعض الدواوين الشعرية الموجهة للطفل.

ويسعى النادي لإشراك الأطفال في برامجه المنبرية لاكتشاف مواهبهم وصقلها وتوجيهها وتنميتها.



وتلقى النادي ترحيب الأمهات والآباء في المجتمع الأحسائي بما يقوم به النادي في هذا السياق، وأبدى الجميع استعدادهم للتعاون مع النادي في هذه البادرة الطيبة بما يحقق الهدف الذي يسعى إليه النادي في تقديم المفيد لهذه الشريحة الغالية على نفوسنا جميعًا وهي شريحة الأطفال.







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