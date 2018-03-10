بالصور.. أسلاك كهربائية مكشوفة تُهدد حياة أهالي الحرجة

المواطن - محمد بن هويج - الحرجة

أبدى عدد من سكان محافظة الحرجة استياءهم من وجود أسلاك كهربائية مكشوفة في ممشى المخطط الغربي خلف مبنى البلدية، تُهدد حياة المارة والرياضيين، مطالبين بسرعة إزالتها أو إصلاحها؛ ضمانًا لسلامة الجميع.

وقال هؤلاء السكان لصحيفة “المواطن“: إنَّ “هذه الأسلاك والتمديدات المكشوفة أصبحت مصيدة تنتظر أن تفتك بأرواح المارة، مضيفين بأنها منتشرة بأعداد كبيرة في أرجاء المحافظة وبنفس الحالة، حيث أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا، إلا أن الشركة المكلفة بتمديد الكهرباء للمشي لم تتدخل لإزالتها أو إصلاحها وإكمال باقي التمديدات الكهربائية وتكملة الجزء المتبقي من أرضية الممشى وتجهيزه بالكامل”.

وأضاف أحمد القحطاني (أحد سكان المحافظة)، أنَّ “مثل هذا الخلل الخطير ينبغي سرعة معالجته قبل وقوع كارثة- لا قدر الله- خصوصًا أن تلك الأسلاك يسري في داخلها تيار كهربائي ذو ضغط عالٍ ومرتفع قد تلتهم أي شخص في أي لحظة، ويمكن أن يمتد خطرها للسيارات المارة بالشارع لقرب تيار الضغط العالي منه”.

وفي السياق ذاته وجَّهت مجموعة من المواطنين شكايات مختلفة للمسؤولين في بلدية محافظة الحرجة، إلا أنها قوبلت بالتجاهل، لتبقى أرواح المواطنين مهددة بخطر هذه الأسلاك.

ويطالب المواطنون عبر منبر “المواطن” الجهات المختصة بسرعة التدخل وإصلاح الأسلاك، وإكمال تركيب باقي الأعمدة، أو إلغائها قبل حدوث ما لا يُحمد عقباه، ووثق المواطنون هذه الأسلاك المكشوفة بالصور لتوضيح مدى خطورتها.







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