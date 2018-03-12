بالصور.. أمانة عسير تضبط 74 مخالفة

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير:

رصدت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة عسير، الأسبوع الماضي، 74 مخالفة، خلال جولاتها التفتيشية التي استهدفت المنشآت التجارية بمدينة أبها للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها.

وأبرز مدير الرقابة الصحية أحمد آل يعلى، أنَّ “الجولات الرقابية خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن توجيه 49 إنذارًا لمنشآت مخالفة، إضافة إلى رصد أكثر من 74 مخالفة وتسجيل 234 ملاحظة”.

ونوه مدير الرقابة بأن تلك المخالفات قد رصدت بعد أكثر من 375 جولة قامت بها الفرق التفتيشية، حيث سجلت تلك المخالفات قيمة قدرت بأكثر من 130 ألف ريال.

وأشار إلى أنَّ المخالفات تمثلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، إضافة إلى سوء النظافة العامة للموقع وسوء نظافة المعدات المستخدمة وعدم ارتداء الزي الرسمي، ومخالفة شروط التعبئة والتخزين إضافة إلى ظهور علامات مرضية على عدد من العمالة ومواد غذائية مجهولة المصدر.

في السياق نفسه، أكد مدير عام الرخص والرقابة الشاملة، عبدالعزيز الرمثي أنَّ الرقابة ستكون مستمرة في جولاتها الرقابية وحملاتها التفتيشية، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين وتعزيز صحة الفرد والمجتمع.







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