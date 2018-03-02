بالصور.. أمير الرياض يزور الرين ويدشن مشروعات بأكثر من ٢٧٠ مليون ريال

المواطن - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم عددًا من المشروعات بمحافظة الرين بلغت قيمتها أكثر من 270 مليون ريال، كما تفقد مشروعات جارٍ تنفيذها بأكثر من 440 مليون ريال وذلك خلال زيارة قام بها سموه صباح اليوم للمحافظة.

والتقى سمو أمير منطقة الرياض بأهالي الرين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، معرباً لهم عن بالغ سعادته بهذه الزيارة وعما شاهد في المحافظة من تطور ونماء.

واجتمع الأمير فيصل بن بندر بأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة وأعضاء مجلس المنطقة بحضور مسؤولي المحافظة.

وناقش الاجتماع الاحتياجات بأولوية الخدمات التعليمية والصحية والطرق والمرافق وسبل تعزيزها وإيجاد الحلول اللازمة والضرورية واقتراح توصيات واعتمادها.

وعقب الاجتماع بيَّن سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي أن محافظة الرين تحقق بها العديد من الخدمات المهيأة للمواطن، وقامت الأجهزة الحكومية بدورها في مجالاتها، آملاً سموه استكمال الخدمات ومشيراً إلى وجود نقص في المحافظة التي لم يتم ترقيتها إلا منذ عام.

وتمنى سموه أن يوفق الجميع لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – في الارتقاء وتقديم كامل الخدمات.

وقام الأمير فيصل بن بندر بجولة في محافظة الرين شملت المستشفى والبلدية والدفاع المدني اطلع خلالها على ما يقدم من خدمات ودشن بها عددًا من المشروعات.

وتسلم سمو أمير منطقة الرياض من مدير بلدية الرين صالح السليس شهادة الآيزو العالمية التي نالتها بلدية الرين كأول بلدية على مستوى المنطقة.

من جهة ثانية شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفل أهالي محافظة الرين بقاعة الاحتفالات.

وعبَّر الأهالي في كلمة لهم عن بالغ السعادة بهذه الزيارة الميمونة من سموه واللفتة الغالية في تلمس احتياجات المحافظة والاستماع لمطالب الأهالي، مؤكدين على تطلع القيادة الرشيدة لتلمس احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.

وألقى سمو الأمير فيصل بن بندر كلمة قال فيها: “أنا سعيد أن أكون بينكم اليوم في هذه المحافظة العزيزة التي ننظر إليها نظرة تقدير واحترام لمكانتها ورجالاتها”.

وأضاف سموه “اطلعت على كثير من المشاريع اليوم واستمعت إلى كثير من المناقشات والطرح من المسؤولين بمشاركة المحافظ والمجلس البلدي، وأشكر الجميع على التوضيح وأنا أتيت بتوجيهات من سيدي خادم الحرمين الشريفين للاطلاع على المحافظة وسأنقل له ـ حفظه الله ـ الاطمئنان الكامل”.

وتضمن الحفل قصائد شعرية وأفلامًا عن أبرز معالم المحافظة.

رافق سموه في الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.







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