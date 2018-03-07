بالصور.. أمير عسير يدشن مشروعات في رجال ألمع بأكثر من مليار و400 مليون ريال

المواطن - سعيد آل هطلاء - سعيد مشهور - رجال ألمع

دشن الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، مساء اليوم، عددًا من المشروعات التنموية في محافظة رجال ألمع بأكثر من مليار وأربعمائة مليون ريال.

وفور وصول فيصل بن خالد بلدية رجال ألمع قص الشريط إيذانًا بافتتاح المبنى، ثم عُقِد اجتماع المجلس المحلي برئاسة سموه، حيث ناقش المجتمعون أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها استحداث مركز للإمارة ومخفر للشرطة بقرى المجمعة، وفتح الطريق المؤدي إلى المستشفى الجديد وفرع جامعة الملك خالد للبنات، إلى جانب ربط محافظة رجال ألمع بمدينة أبها عبر عقبة القرون وصولًا إلى الواجهة البحرية، إضافة إلى إيجاد فرع لجامعة الملك خالد للبنين بمحافظة رجال ألمع.

وعقب ذلك توجّه سمو أمير منطقة عسير إلى القرية التراثية برجال ألمع، وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ رجال ألمع صالح بن سعد آل فردان كلمة رحب خلالها بأمير منطقة عسير والحضور، مثمنًا دعم ومتابعة سموه المستمر لبرامج وفعاليات محافظة رجال ألمع والمشروعات التنموية بالمحافظة.

وأشاد بما تحظى به المحافظة من نهضة تنموية في شتى المجالات من لدن القيادة الحكيمة أسوة بالمحافظات الأخرى في المنطقة.

وأشار آل فردان إلى أن محافظة رجال ألمع تعدّ بمثابة منتجع سياحي تجمع بين الجبل والسهل والبحر يرتادها الزائر طوال العام، لافتًا إلى أن المحافظة تشتهر بالقرى التراثية، ومن أبرزها قرية رجال ألمع التراثية الحاصلة على الجائزة الأولى للقرية التراثية عربيًّا، وهي على مشارف العالميّة من خلال تسجيلها في منظمة اليونسكو.

وأكد أن محافظة رجال ألمع حظيت بالعديد من المشاركات الثقافية والتراثية على مستوى المنطقة، وفازت بالعديد من الجوائز على مستوى الوطن.

ثم شاهد الأمير والحضور أوبريتًا بعنوان “مواويل الاخضرار”، بمشاركة العديد من الفرق الشعبية، ثم شاهد الجميع عرضًا مرئيًّا عن أهم المشروعات التنموية بالمحافظة.

وبعد ذلك دشّن سمو الأمير فيصل بن خالد المشروعات التنموية بالمحافظة، حيث بلغت إجمالي المبالغ لمشروعات بقطاع التعليم لجامعة الملك خالد 69 مليون ريال، فيما بلغت تكلفة المشروعات التي تم إنجازها بقطاع التعليم العام أكثر من 176 مليون ريال، والمشروعات التي تحت التنفيذ أكثر من ٦٤ مليون ريال، واعتماد مشروعات بمبلغ يزيد عن ٩٧ مليون ريال، إلى جانب مشروعات الطرق التي تحت التنفيذ بمبالغ تزيد عن ٢٤٨ مليون ريال، كما بلغت قيمة مشروعات المياه التي تحت التنفيذ بمحافظة رجال ألمع أكثر من ٧٣ مليون ريال، والتي تحت التنفيذ أكثر من ١٨ مليون ريال.

وفي القطاع البلدي لبلدية الساحل فقد بلغت المشروعات التي تم إنجازها أكثر من ٧ ملايين ريال، والتي تحت التنفيذ أكثر من ٢٨ مليون ريال، كما تجاوزت تكلفة المشروعات المنفذة لبلدية رجال ألمع ٧٢ مليون ريال، والتي تحت التنفيذ أكثر من ١٠١ مليون ريال، إضافة إلى مشروعات القطاع الصحي، والذي يتضمن إنشاء مستشفى رجال ألمع بسعة ٢٠٠ سرير بتكلفة تتجاوز ٢٠٢ مليون ريال، ومشروعات صحية بالمستشفى القديم والمراكز الصحية بمبالغ تزيد عن ٢٥ مليون ريال، أما في قطاع الكهرباء بلغت المشروعات التي تحت التنفيذ ٢٨٠ مليون ريال.

وفي نهاية الحفل كرّم سمو أمير منطقة عسير الجهات المشاركة في إنجاح الحفل، ثم تسلّم سموه هدية تذكارية من محافظ رجال ألمع بهذه المناسبة.







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