بالصور.. أمير عسير يرعى حفل تخريج حفظة القرآن الكريم

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

رعى الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، الرئيس الفخري للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، مساء اليوم، حفل تخريج الدفعة 40، 41 من حفظة وحافظات القرآن الكريم بالمنطقة، من منسوبي الجمعية، بحضور المشرف على الإدارة العامة للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبدالله بن صالح آل الشيخ، وذلك بفندق قصر أبها.

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس الجمعية بمنطقة عسير يحيى بن محمد آل فايع كلمة أوضح فيها أن عدد الخريجين والخريجات في منطقة عسير 187 حافظًا وحافظة، مشيرًا إلى أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة نحو خدمة تعلم وتعليم وتحفيظ القرآن الكريم عن طريق الجمعيات على مستوى المملكة للبنين والبنات وللصغار والكبار لتحقيق الأهداف المنشودة من إتقان تلاوة كتاب الله وحفظه وتجويده.

ونوه آل فايع بالدعم الذي تلقاه الجمعية من ولاة الأمر في إطار عنايتها بكتاب الله وحفظته مما كان له بالغ الأثر في جميع نشاطات الجمعية، مقدمًا الشكر لأمير المنطقة على دعمه ورعايته الدائمة للجمعية.

ثم ألقى الطالب سعيد بن يحيى آل عواض كلمة الخرجين بين فيها الرعاية والاهتمام التي حظوا بها من قبل الجمعية عبر الحلقات التعليمية للقرآن المنتشرة في مختلف مساجد المنطقة، مشيرًا إلى أنهم تعلموا من مدرسة القرآن الكريم والسنة المطهرة كيف يكونوا صالحين مفيدين للمجتمع مطيعين لولاة الأمر.

وبعد ذلك استمع والحضور إلى نماذج لعدد من التلاوات للدارسين، ثم شاهد عرضًا مرئيًّا عن مسيرة وإنجازات الجمعية طوال 48 عامًا، ثم ألقيت قصيدة شعرية.

وفي نهاية الحفل كرّم أمير منطقة عسير الطلاب المتميزين بالجمعية والداعمين والرعاة وسلم الشهادات والدروع التذكارية، كما تسلم هدية تذكارية، والتقطت الصورة للخريجين معه بهذه المناسبة.







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