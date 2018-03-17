بالصور.. أمين العاصمة المقدسة يتفقد المشاريع ويستمع لطلبات المواطنين

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

زار أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، صباح اليوم، بعض المواقع بجنوب مكة المكرمة؛ للاطلاع على المشاريع الجارية والوقوف على الخدمات المقدَّمة للمواطنين في تلك المناطق.

وشملت الزيارة، الوقوفَ على عدد من المواقع والمخططات بجنوب مكة المكرمة، وبعض المشاريع الاستثمارية، ومجمع المنطقة الصناعية بحي العكيشية ومعارض السيارات ومنطقة المزادات والورش والتشاليح، واطّلع على حجم الإنجاز المحقق على أرض الواقع، لاسيما مع انتهاء المراحل المنفَّذة من تلك المشاريع.

كما وقف أمين العاصمة المقدسة، على مخططات ولي العهد، وشاهد عدداً من مشاريع الطرق والسفلتة والإنارة وجهود بلدية الشوقية في إزالة التعديات، وتفقد سير الأعمال ونسبة التقدم والإنجاز والمراحل التي وصلت إليها تلك المشاريع، مستمعاً إلى شرح مُفصل من قِبل المهندسين المشرفين.

وبعد ذلك التقى بعدد من المواطنين وسكان تلك المناطق مستمعاً إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وواعدهم ببذل أقصى الجهود من أجل تحقيق تلك الاحتياجات على أرض الواقع، تماشياً مع توجيهات وتطلعات ولاة الأمر، بتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.

ورافقه خلال الجولة المشرف العام على البلديات الفرعية المهندس مهاب بن مصطفى عبادة، ومدير عام الطرق المهندس زهير بن عبدالرحمن سقاط، ونائب مساعد الأمين للاستثمارات البلدية الأستاذ نزار الشيبي، ومدير عام المشاريع الكبرى المهندس خالد المقاطي ومدير وحدات الذبح الأستاذ حسين الزهراني وعدد من المسؤولين بالأمانة ومنفذي المشاريع والمقاولين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :