بالصور.. أهالي حي الدعيثة بالمدينة يناشدون بحل مشكلتهم مع انقطاع المياه المتكرر

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة المنورة

ناشد أهالي حي الدعيثة بالمدينة المنورة بضرورة حل مشكلتهم ومعاناتهم المستمرة من انقطاع المياه واستحواذ أحياء معينة بكميات ضخ تزيد على حاجتها وانخفاضها عن أحياء أخرى، وعدم التزام إدارة المياه بالتوزيع العادل لمياه الشرب بين الأحياء السكنية، حيث تسري مياه التحلية في شبكة بعض الأحياء كل أسبوع، بينما تجف خزانات المباني في حي الدعيثة وانقطاع المياه عنه لأكثر من شهرين وسط مطالبات الأهالي بحل مشكلتهم.

وذكروا أن معاناتهم من انقطاع المياه من عدة سنوات، وتم تقديم شكاوى لمصلحة المياه العديد من المرات ألا أنها وعود تنتهي بالفشل.

واعتاد الأهالي على أصوات شاحنات نقل المياه التي أصبحت الزائر الدائم لحي الدعيثة ويفسح لها السكان الطريقَ لمعرفتهم بمعاناة مَن جلبها، وتخترق الصهاريج سكون الليل دون توقف ويتزاحم المواطنون أمام شبابيك الأشياب للحصول على صهريج ماء يُطفئ ظمأ الصغار، بينما تلتزم إدارة المياه الصمت في مجابهة أزمات نقص مياه الشرب التي تعصف بحي الدعيثة شهراً بعد آخر.

وناشد الأهالي بضرورة حل هذه المشكلة التي تتعلق بعصب الحياة وهو الماء، وطالبوا وزير المياه والكهرباء وإنهاء معاناتهم بالتدخل لأن الأزمة الحالية مستمرة في حي الدعيثة دون حل جذري.

وطالب أهالي حي الدعيثة بالمدينة المنورة عبر “المواطن” إيجاد حلول لتجاوز هذه الأزمة التي عصفت بهم وجعلتهم يعانون أكثر من غيرهم كون نظام البناء بوسط المدينة هو للمباني ذات الأدوار المتكررة وتضم العمائر عشرات الوحدات السكنية التي تقطنها عائلات المواطنين وأغلبهم من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تحمّل نفقات جلب مياه التحلية بالصهاريج باستمرار.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :