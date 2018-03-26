بالصور.. أهالي حي الطرشية الجديدة يسفلتون الشوارع على نفقتهم.. وأمانة جازان تلتزم الصمت

المواطن - علي شيبان - جازان

رغم المناشدات والمطالبات التي دامت أكثر من 4 سنوات ولم يُستجب لهم قام بعض المواطنين والمقيمين في حي “الطرشية الجديدة” التابعه لمحافظة صامطة بسفلتة شوارعهم على نفقتهم الخاصة .

وفي حديث لـ”المواطن” تحدث الأستاذ “حمدي” قائلاً يعد حي “الطرشية الجديدة” أو “العباسية” كما يطلق عليه البعض من الأحياء السكنية المزدهرة بالعمران وقد قمنا في الشهر الماضي بسفلتة بعض الممرات المؤدية إلى منازلنا وذلك بعد وعود طويلة من قبل الجهات المعنية لتحقيق مطالبنا التي لم تنفذ علمًا بأنه يوجد لدينا معاملة وبتاريخ 1436 ولكن دون جدوى.

فيما يضيف “المشهور” قائلاً : تقدمنا عدة مرات بطلب بسفلتة الحي وإنارته وذلك بعد أن أهلكنا الغبار المتطاير بالحي والذي وصل إلى داخل بيوتنا وسبب مشاكل صحية لأطفالنا ويزداد الوضع أيضا في موسم الأمطار حيث تتحول هذه الشوارع الترابية إلى مستنقعات ضحلة.

ويشير “القيسي” إلى أن دولتنا الحبيبة لم تقصر في تقديم الخدمات لأبناء الوطن الغالي ولكن لا نعلم سبب تأخر سفلتة الحي وإنارته فوق أربع سنوات وتم التواصل سابقًا مع أمانة جازان والتي ردت علينا “سوف يتم إدراجها في الميزانية القادمة” وها نحن بعد مرور أربع سنوات في الانتظار.







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