بالصور.. أهالي صامطة يمارسون حياتهم الطبيعية ويتغنون بملاحم القوات المسلحة في ردع عدوان الحوثي

المواطن - علي شيبان - جازان

أكد سكان أهالي محافظة صامطة والقرى التابعة لها “بالحد الجنوبي” بجازان أنهم يعيشون حياتهم في أمن وأمان وراحة بال في ظل حكومتنا الرشيدة، وأيضا لثقتهم في إمكانيات وقدرات أبطالنا البواسل في الحد الجنوبي بعزيمة وإصرار ومعنويات عالية وخاصة القوات المسلحة وحرس الحدود والحرس الوطني وكافة القطاعات الأمنية التي تذود عن حياض الوطن ومواجهة كل غاشم يريد المساس بحدودنا الطاهرة وان حدودنا خط أحمر.

وأكد الأهالي لـ”المواطن” أنهم يمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعي على مختلف الأصعدة، حيث يذهب الطلاب إلى مدارسهم والموظفون إلى مقار عملهم، ويمارس الشباب هواياتهم المختلفة ولعب كرة القدم، كما تقوم الأسر بالتنزه في الحدائق والمتنزهات وقضاء أجمل الأوقات.

وتغنَّى الأهالي بما حققه أبطالنا البواسل في الدفاع الجوي من صَدّ عدد من الصواريخ التي أطلقتها ميليشيا الانقلاب على عدد من مناطق المملكة لاستهداف المدنيين، كما تغنوا بالمرابطين على ثرى حدودنا الطاهرة وبالانتصارات التي يحققها أبطال القوات المسلحة في حدودنا الجنوبية واستطاعتهم تسطير أروع الملاحم ودحرهم للحوثيين وإلحاق الخسائر المتتالية بهم مؤكدين أنهم جنبا إلى جنب مع رجال أبطالنا البواسل للدفاع عن هذا الوطن الغالي، سائلين الله أن يحفظ ولاة أمرنا ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وينصر أبطالنا البواسل في الحد الجنوبي.

وأكد رئيس المركز الإعلامي بمحافظة صامطة أحمد جبيلي أن الأهالي يمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعي؛ لثقتهم المطلقة في إمكانيات وقدرات أبطالنا البواسل في الحد الجنوبي، مبيناً أن الحياة في محافظة صامطة ومراكزها المختلفة تسير بشكل طبيعي والحركة العمرانية مستمرة ومشاريع التنمية لم تتوقف، سائلاً الله أن يحفظ ولاة أمرنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

وأشار رئيس التحرير بالمركز الإعلامي بمحافظة صامطة جابر مدخلي إلى أن أهالي محافظة صامطة ومراكزها المختلفة يعيشون في أمن وأمان وراحة بال وهم سند وعون لأبطالنا البواسل المرابطين على ثرى حدودنا الطاهرة، مؤكداً أن الوطن محمي بإرادة الله سبحانه وتعالى ثم بإرادة القيادة الرشيدة بقيادة ملك الحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين أمير العزم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذين يحرصون على أمن وسلامة أبناء الوطن في مختلف مناطق المملكة، سائلاً الله أن يحفظ وطننا الغالي بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، وينصر أبطالنا البواسل في الحد الجنوبي.

وبيَّن كل من أحمد عريشي وعلي قيسي وأنورمباركي أنهم يمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعي، حيث يذهب أطفالهم كل صباح إلى المدارس ويذهب الموظفون إلى مقار عملهم، مشيرين إلى أنهم في عطلة نهاية الأسبوع يصطحبون أسرهم إلى المتنزهات والحدائق؛ لثقتهم المطلقة في إمكانيات وقدرات أبطالنا البواسل في الحد الجنوبي للقضاء على كل مَن تسول له نفسه المساس بشبر من حدودنا الطاهرة، مؤكدين أنهم كمواطنين مع رجال القوات المسلحة والقطاعات الأمنية المختلفة في جبهة واحدة يدافعون عن الوطن بكل ما يملكون، مقدمين شكرهم لرجال القوات المسلحة والدفاع الجوي وحرس الحدود والحرس الوطني الذين يسطرون أروع الملاحم ويقدمون التضحيات.

الجدير بالذكر أن أبطالنا البواسل المرابطين على ثرى حدودنا الطاهرة يسطرون أروع الملاحم البطولية في صد محاولات التسلل الفاشلة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإيرانية الانقلابية ومحاولاتهم المتكررة لاستهداف المدنيين عبر إطلاق الصواريخ الباليستية.







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