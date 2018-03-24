بالصور.. إبراهيموفيتش يحتفل بقميص لوس أنجلوس الأميركي

المواطن – متابعة

احتفل لاعب كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بقيمص فريقه الجديد لوس أنجلوس الأميركي، بعد الاتفاق معه على اللعب ضمن صفوفه في الموسم الكروي الجديد.

وأنهى إبراهيموفيتش علاقته بمانشستر يونايتد الإنجليزي، لينتقل إلى الدوري الأميركي ويلعب ضمن صفوف لوس أنجلوس، دون الكشف عن مدة التعاقد أو المقابل المالي الذي سيتقاضاه المهاجم السويدي.

ووعد إبراهيموفيتش جماهير النادي بالمنافسة على البطولات والألقاب ومحاولة رسم البسمة على وجوههم.

وستكون تلك التجربة هي الأولى لإبراهيموفيتش في الدوري الأميركي وتحديدًا خارج القارة الأوروبية.

وكان إبراهيموفيتش قد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي، بعدما لعب 7 لقاءات فقط معه منذ عودته من الإصابة، حيث انضم النجم السويدي إلى الشياطين الحُمر في صيف 2016، قبل أن يتعرض لقطع في الرباط الصليبي شهر إبريل الماضي.







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