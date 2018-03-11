بالصور.. إحباط تهريب طن حشيش وضبط 27 مهربًا خلال أسبوع

المواطن - جازان

تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقتي جازان ونجران، خلال الفترة من 16 إلى 22/ 6/ 1439هـ، من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد ساهر الحربي، أنّه في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة، فقد تم رصد عدة محاولات لتهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية في مسؤوليات منطقتي جازان ونجران، مما حتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف، وأسفر عن ذلك القبض على عدد (24) مهربًا من الجنسية الإثيوبية ومهرب يمني الجنسية ومهربين صوماليي الجنسية.

وقال: “إنّ مجموع ما ضبط بحوزتهم بلغ (847.987) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وفي حينه تم إحالة المضبوطات والأشخاص إلى الجهات المختصة؛ لإكمال الإجراءات النظامية”.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود ماضون- بعون الله وتوفيقه- للتصدي بحزم وثبات لجميع محاولات التهريب مهما تعددت وسائلها وأشكالها، والضرب بيدٍ من حديد ضد كل من يستهدف أمن واستقرار ومقدرات المملكة وشبابها.







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