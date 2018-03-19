بالصور.. إحباط تهريب 78 ألف حبة كبتاجون مخبأة في سَلّات طعام بطريقة ماكرة

المواطن - الرياض

أحبط جمرك حالة عمّار محاولة تهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (77,947) حبة، عُثر عليها مُخبأة داخل حافلة نقل ركاب كانت قادمة إلى المملكة.

وأوضح ذلك مدير عام جمرك حالة عمار الأستاذ خالد الرميح، حيث قال إنه قدِمت للجمرك حافلة نقل ركاب وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة, عُثر على كمية من حبوب الكبتاجون بلغ عددها (77,947) حبة.

كانت مُخبأة داخل عدد (3) سَلّات طعام بلاستيكية خاصة بأحد الركاب، وذلك بعد استحداث قاعدة لكل سلّة ووضع الحبوب بداخلها ووضع بعض الأطعمة لغرض التمويه، مضيفاً أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.







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