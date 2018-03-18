بالصور.. إحباط تهريب 80 ألف سيجارة مخبأة بتجويف 3 سيارات

المواطن - الخفجي

أحبط رجال الجمارك في منفذ الخفجي 3 محاولات لتهريب كمية من “سجائر الدخان” بلغ عددها (80,800) سيجارة دخان، كانت مخبأة داخل 3 مركبات قادمة للمملكة عبر المنفذ.

وأوضح عبدالعزيز التويجري، مدير عام جمرك الخفجي، أنه تم ضبط هذه الكمية من خلال 3 محاولات لتهريبها, حيث قدِمت أولاً مركبة خاصة إلى الجمرك وبإجراء عملية التفتيش والمعاينة عليها عُثر على عدد (247) كرتوناً من السجائر تحتوي جميعها على (7,600) سيجارة, كانت مُخبأة داخل خزان الوقود الخاص بالمركبة, بعد استحداث فاصل حديدي مُعد لغرض التهريب داخل خزان الوقود.

وأضاف أنه بالمحاولة الثانية تم ضبط كمية أخرى بلغت (380) كرتوناً من السجائر تحتوي على (49,400) سيجارة, كانت مُخبأة داخل شاحنة نقل بعد صنع مخابئ سرية مُعدّة لغرض التهريب بقاعدة التيدر.

وأشار إلى أن الكمية التي ضُبطت في المحاولة الثالثة بلغت (190) كرتوناً تحتوي على (23,800) سيجارة دخان، كانت مُخبأة داخل إحدى المركبات القادمة بعد وضعها داخل تجويف الديكور الخلفي للمركبة وبعضها داخل الحقائب الخاصة بالمسافرين.

وأشار مدير عام جمرك الخفجي إلى أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :