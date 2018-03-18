بالصور.. إخماد حريق في فناء بخالدية مكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

أخمدت فرق الدفاع المدني حريقًا في فناء بحي الخالدية على مساحة تقدر بـ 400 متر مربع.

وصرح المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه في تمام الساعة الثانية عشر والدقيقة الخامسة والثلاثون من ظهر اليوم الاحد الموافق الاول من شهر رجب، ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فناء بحي الخالدية عبارة اشتعال النار في فناء ملاصق لمبنى تحت الانشاء يحتوي على مجموعة من الأخشاب و معدات البناء تقدر مساحته ب400م ٢ تمت السيطرة على الحادث واخمادة دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.

وأوضح أن فريق التحقيق في الإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.







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