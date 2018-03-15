بالصور.. إدارة متنزهات عسير تتجاوب مع “المواطن” وتُصلح جسر السودة الخشبي

المواطن __سعيد مشهور__أبها:

تجاوبًا مع ما طرحته “المواطن” بخصوص الجسر الخشبي في سودة بعسير والذي يعاني من تساقط الأخشاب ويحتاج إلى صيانة فورية لحماية مستخدميه؛ توجَّهت إدارة المتنزهات الوطنية في عسير بعمل صيانة فورية للجسر.

وأوضح مدير إدارة المتنزهات الوطنية في عسير، المهندس مريح الشهراني، أنَّه تم عمل صيانة للجسر الخشبي وتثبيت الأخشاب المتساقطة.

ويزيد عمر الجسر الخشبي في سودة عسير على ثلاثين عاماً، ويوجد في متنزهات السودة ويوصل إلى مواقع مطلة حيث يخترق أشجار العرعر في منظر جمالي، وكان يحتاج لصيانة فورية لحماية مستخدميه من الزوار والسياح، وكانت صحيفة “المواطن” قد سلطت الضوء على حال الجسر تحت هذا العنوان “بالفيديو.. الجسر الخشبي بسودة عسير خطر يهدد المتنزهين” في هذا الرابط هنا







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