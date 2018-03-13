بالصور.. إزالة تشوهات بصرية بقرية أبو حجر الأعلى بصامطة

المواطن - علي شيبان - جازان

بدأت بلدية محافظة صامطة ، وبتوجيهات ومتابعة من قبل رئيس بلديتها المهندس هادي بن علي الدغريري ، وممثلة بقسم النظافة بإدارة الخدمات ببلدية ، بالعمل بقرية أبو حجر الأعلى ، لإزالة مخلفات البناء والأنقاض والأشجار الضارة ، وردم المستنقعات ، وتسوية أسطح التربة من الأراضي الفضاء وحول المدارس والتجمعات السكانية ، ضمن مبادرة (إزالة التشوه البصري) بمحافظة صامطة والقرى التابعة لها

وأوضح مساعد رئيس بلدية محافظة صامطة لشؤون الخدمات الأستاذ يحيى بن جابر مشهور ، بأن البلدية ومن خلال مبادرة الحد وإزالة التشوهات البصرية ، بدأت بالعمل بقرية أبو حجر الأعلى ، والتابعة لنطاق خدمات البلدية، وذلك لتحسين المنظر العشوائي وتحويله إلى بيئة حضارية.

وبين المشهور، أن فرق النظافة بإدارة الخدمات بالبلدية، ومن خلال عملها بقرية أبو حجر الأعلى ، قامت بتوجيه عدد( ٢) شيولات ، وعدد ( ٥ ) قلابات كبيرة، وذلك للإسراع في إزالة المخلفات والتشوهات البصرية بالقرية، حيث تم رفع ما يقارب (١٤٤) مترا مكعبا، من مخلفات البناء والمخلفات الصلبة ذات الأحجام الكبيرة ، كما تم رفع عدد من الأشجار الضارة والمواد العضوية تقدر ب ( ٣٦ ) طنا ، كما تم ردم ( ٥ ) من المستنقعات و ( ٣ ) حفريات كبيرة تقدر ب ( ٢٢ ) طنا ، من التربة النظيفة.

وأكد رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي الدغريري ، أن البلدية تهدف إلى معالجة التشوهات البصرية بكافة مظاهرها بمحافظة صامطة وبقية القرى التابعة لها ، والتي ستساهم في تحسين البيئة العمرانية والصحية ، والتي تندرج تحت مشروع ومبادرة “إزالة التشوه البصري” ومواصلة الانطلاق لمعالجة ذلك ، من خلال هدف رفع مستوى الوعي المحلي بأهمية العمل على إزالة التشوهات البصرية الموجودة بمحافظة صامطة والقرى التابعة لها ، ولتحسين المظهر والصورة والتي تسعى إليه البلدية ، وموضحاً بأن البلدية تأمل من المواطنين التعاون معها بكل ما من شأنه إزالة التشوهات البصرية بمحافظة صامطة والقرى التابعة لها.

وقدم رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي الدغريري ، شكره وتقديره لسعادة أمين منطقة جازان الأستاذ عبدالله الدبيان ، على ما يوليه من اهتمام وتوجيهات ودعم لبلدية محافظة صامطة وسائر البلديات المرتبطة بأمانة المنطقة والتي كان لها الأثر الكبير لتقديم أفضل الخدمات.







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