بالصور.. إزالة حواجز صحن الطواف تمهيدًا لافتتاح بئر زمزم بعد التأهيل

المواطن - الرياض

بدأت إمارة منطقة مكة المكرمة اليوم ، إزالة الحواجز من صحن الطواف بعد اكتمال مشروع تأهيل بئر زمزم .

وأكدت الإمارة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، أنه سيتم افتتاح مشروع تأهيل بئر زمزم بشكل رسمي بعد غدٍ الثلاثاء.

وانطلقت أعمال المشروع في شهر صفر الماضي، بمساحة تقدر بأكثر من 3000 متر مربع، شارك فيه قرابة 40 من أفضل المعدات الحديثة وقرابة 1000 عامل من المهندسين والفنيين والمتخصصين، وتكون من ثلاث مراحل، وبلغت مساحة الرخام المزال من المشروع في صحن المطاف قرابة 2000 متر مربع.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أكد في وقت سابق أن الرئاسة ممثلة في إدارة المشاريع قامت طيلة الـ6 أشهر الماضية بمتابعة أعمال المشروع على مدار الساعة، ليتم الانتهاء منه في موعده المحدد وعبر الخطة المرسومة له قبل حلول شهر رمضان المبارك.

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