بالصور.. إزالة شاحنات بيع البطحاء والأسمنت المخالفة بمكة المكرمة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

أزالت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة عدداً من مواقع باعة البطحاء والخرسانة والأسمنت في منطقة الحسينية، وذلك بعد متابعة الموقع من قبل مراقبي البلدية ورصد العديد من المخالفات الصحية والبيئية، وضمن مبادرة إزالة ظواهر التلوث البصري التي تنفذها الأمانة.

وأوضح المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية أن البلدية شكلت لجنة مشتركة بمشاركة هيئة حماية الأرصاد والبيئة والثروة المعدنية والهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة وإدارة المرور وشركة الكهرباء، وقامت اللجنة بعدة جولات، أزالت خلالها عدداً كبيراً من المواقع المخالفة التي يستغلها أصحاب سيارات النقل وباعة البطحاء والخرسانة والأسمنت في الحسينية، وتم ترحيل الشاحنات المخالفة وتنظيف المنطقة بالكامل.

وأشار إلى أن اللجنة واجهت معارضة شديدة من قبل بعض المواطنين المخالفين، مما أدى إلى إيقاف أعمال الإزالة حفاظاً على سلامتهم، على أن تستكمل الأعمال لاحقاً، وقد قامت اللجنة بإعداد محضر بذلك ورفعه للجهات المختصة.

وأكد بأن البلدية ستواصل مهامها ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات قد تؤثر على عملية الإصحاح البيئي وإزالة كافة مسببات التلوث البصري، لافتاً إلى أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات والعمل على إزالتها أولاً بأول.







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