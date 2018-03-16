بالصور.. إزالة مبنى مخالف في أحد مخططات مكة المكرمة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة:

أزالت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، أمس، مبنى مخالفًا بمنطقة زهرة كدي، بالتعاون مع قوة أمنية، بعد رصد الموقع من قبل مراقبي البلدية أثناء جولاتهم في أحياء ومخططات المنطقة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية، المهندس ممدوح بن محمد عراقي، أنَّ أعمال إزالة التعديات ومخالفات البناء، مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة، وتتابع الفرق الرقابية الميدانية هذه الأعمال غير النظامية، وشكَّلت البلدية فريقًا مخصصًا لهذا الغرض، بمشاركه مدير إدارة الخدمات مشهور الحربي ورئيس قسم الأسواق محمد العصيمي ومشرف الفترة شاكر العبدلي، والمراقبين عادل برة وأحمد الزهراني ومحيسن الدعدي وإسماعيل السهلي.

وعلى جانب آخر، نفذ الفريق الرقابي أمس حملة على مخططات ولي لعهد لإزالة بعض الظواهر السلبية ومسببات التلوث البصري، وتم خلالها إزالة مصانع الطوب العشوائية المقامة في المنطقة دون تصاريح نظامية، إضافة إلى افتقارها للاشتراطات الصحية والبيئية.







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