بالصور.. إطلاق مجموعة ظباء الإدمي بمحمية محازة الصيد شرق الطائف

المواطن - واس

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية المهندس عبدالرحمن الفضلي،مجموعة من ” ظباء الإدمي ” في محمية محازة الصيد بشرق الطائف خلال زيارته أمس .

واستمع معاليه إلى شرح من معالي رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية المكلف الدكتور خليل الثقفي ونائب رئيس الهيئة الدكتور هاني تطواني ،عن المحمية وبرامج التوطين بها منذ تأسيسها التي تضم برامج توطين المها العربي وظباء الريم والإدمي والأرانب البرية وطيور الحبارى والنعام .

وتجول المهندس الفضلي في المحمية وشاهد قطعان المها العربي والظباء وعددا من النسور المستوطنة بالمحمية.

من جهة أخرى زار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف‏،واستمع لشرح من مدير المركز أحمد البوق عن المركز وبرامج الإكثار التي يعمل عليها ،مطلعاً على برامج إكثار ” المها العربي ” والنمر العربي وطيور الحبارى والنعام .

يذكر أن محمية محازة الصيد تبلغ مساحتها 2553 كيلو متراً مربّعا ،وأعلنت المنطقة محمية ثم أحيطت بسياج يبلغ محيطه 220 كيلو متراً لتكون مختبراً طبيعياً لعمل تجارب إعادة توطين الأنواع الحيوانية الفطرية المتوطنة، وساعد السياج على صون الغطاء النباتي الذي

كان على وشك الانقراض حتى أصبحت المحمية زاخرة بنباتات وحشائش حولية وموسمية.







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