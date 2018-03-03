بالصور.. إعلاميون مبادرون في ضيافة النخبة

المواطن- الرياض

استضاف ملتقى النخبة المبادرون “إعلاميون مبادرون”، وكان في استقبالهم رئيس مجموعة المهيدب لطب الأسنان الدكتور مهيدب المهيدب، ونائبه إبراهيم بن عبدالله المهيدب، حيث شهد الملتقى حضور عدد من الإعلاميين ووجهاء المجتمع.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية قدمها نائب مجلس الإدارة إبراهيم المهيدب أعرب من خلالها عن شكره وتقديره للحضور على تلبية الدعوة، مشددًا على أهمية الشراكة مابين الإعلام والقطاع الخاص فيما يحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

وأشاد بالتطور السريع الذي يشهده القطاع الحكومي بشكل عام والقطاع الحكومي الطبي على وجه الخصوص.

ثم شاهد الحضور عرض فيلم تعريفي عن مجموعة المهيدب لطب الأسنان، تلا ذلك كلمة رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب لطب الأسنان مهيدب عبدالله المهيدب الذي أكد من خلالها أهمية مواكبة التطور الذي يشهده القطاع الخاص والمتطلبات الضرورية التي يجب توفرها في المرحلة الحالية والقادمة لتحقيق رؤية المملكة 2030م ومنها التدريب والتأهيل والتوطين ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية.

وأعرب المهيدب عن شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الجهود الكبيرة التي تُبذل لدعم الصحة في المملكة وتطوير آلية إدارتها وخدماتها.

وبعد ذلك، استمع الحضور لشرح مفصل عن مركز درة أرام والبرامج المعتمدة من هيئة التخصصات الطبية التي تستهدف تأهيل الكوادر الطبية الوطنية وتوظيفها من خلال ما قدمه الدكتور عبدالله الكريديس مدير عام المجموعة.

ومن جانب آخر، ألقى رئيس مجلس إدارة ملتقى إعلاميون مبادرون زيد الخمشي كلمة استعرض فيها الدور الذي يقوم به إعلاميون مبادرون اتجاه دعم المؤسسات الخيرية التي تقدم خدمة تطوعية وإنسانية لأفراد المجتمع، مؤكدًا أن الملتقى نفذ أكثر من 20 مبادرة تطوعية وأنه يعمل تحت مظلة رسمية مرخصة يستطيع القيام بأعماله ومبادراته بشكل نظامي.

الجدير بالذكر أن مجموعة المهيدب لطب الأسنان إحدى الشركات الداعمة للمسؤولية الاجتماعية والقطاع الخيري في المملكة من خلال علاج الحالات مجانًا لمن لا يستطيع دفع تكاليف العلاج.







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