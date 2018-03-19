بالصور.. إقبال جماهيري كبير في ملتقى أحد رفيدة

المواطن- فهد القحطاني - أحد رفيدة

انطلق، مساء أمس الأحد، ملتقى أحد رفيدة الدعوي التاسع، وسط حضور كبير وإقبال كثير من أهالي المحافظة من كبار سن وشباب وفتيات وأطفال في فعاليات متنوعة تستهدف كل فئة.

وبدأت أولى الفعاليات بدورة تدريبية قدمها عبدالرحمن آل دايل، بعنوان “التخلص من المشاعر السلبية”، وبعدها تم افتتاح المعارض المصاحبة للمخيم، ومعارض للجهات الخيرية جمعية البر وجمعية التحفيظ بأحد رفيدة وجمعية آباء.

كما تم افتتاح عيادة لمجمع تندحة الطبي وعيادة لمكافحة التدخين ومعرض للأسر المنتجة، وأيضًا فعاليات الأشبال التي يقدمها نادي انبثاق الشبابي في تعليم لكيفية الوضوء وبعد صلاة المغرب محاضرة للشيخ الداعية سليمان بن عبدالعزيز الجبيلان، حيث حضر جمع غفير هذه الفعاليات.

وبعد ذلك انطلقت حملة عن الوطن الغالي قدم خلالها نادي انبثاق الشبابي أوبريتًا ومسرحية عن الوطن الغالي وقصائد شعرية فخرية بهذا الوطن، وعقب ذلك تقديم مشاركات أدبية للدكتور محمد بن درع والدكتور محمد العمري (أبو الطيب) والشاعر خالد صالح القحطاني والأديب فايع العسيري.

وشهدت الفعاليات عدة سحوبات على جوائز جوالات وغيرها، وكان للنساء عدة فعاليات، حيث احتوت الخيمة الرئيسية على أناشيد ترحيبية وعرض تعريفي بالملتقى ومحاضرة لخديجة السرحاني بعنوان نساء عرفهن التاريخ ثم برنامج شعاع النور.

أما بخصوص ركن الفتيات فشهد حفل الافتتاح وأناشيد ولقاء بعنوان برضاهم تحلو الحياة مع منيرة المانع، فيما كانت هناك عروض تعريفية بركن الدورات ركن الجاليات ولقاء تعريفي وحلقة قرآن كريم تلاوة وتجويد ولقاء مع الداعية ومسابقات ثقافية وترفيهية.







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