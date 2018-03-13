بالصور.. إنجازات تشهد عليها الأرقام وخدمات منتظرة للجوازات

المواطن- الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات، توفير خدمات إلكترونية جديدة، عبر منصة أبشر للمستخدمين.

وضمن الخدمات الإلكترونية، خدمة الاتصال المرئي، وخدمة التفويض الشامل، وخدمة بياناتي، وأيضًا خدمة نقل الخدمات للأفراد.

وأيضًا وفرت الجوازات خدمة نقل المعلومات، ومنصبة ذكاء الأعمال، بالإضافة إلى خدمة بياناتي.

وأعلنت الجوازات عن تنفيذ 8920130 عملية بنظام مقيم خلال عام 1438هـ، موضحةً أن مجموع الوثائق المسلمة عبر البريد السعودي وصلت إلى أكثر من 382 ألف هوية مقيم خلال نفس العام.

وبالنسبة إلى إجمالي العمليات الإلكترونية عبر منصة أبشر فكانت أكثر من 13 مليون و700 ألف عملية متنوعة.

وفيما يلي تفاصيل إنجازات الجوازات وأبرز الخدمات الجديدة:







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