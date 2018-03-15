بالصور.. اتحاد WWE للمصارعة يزور مدينة الملك عبدالله الرياضية

المواطن - جدة

زار الفريق الفني لاتحاد WWE للمصارعة الحرة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة اليوم.

ونشر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة على موقع تويتر صورًا من زيارة أعضاء الفريق الفني لاتحاد WWE لملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية لرؤية الخدمات والمرافق الخاصة بالمدينة.

ومن المنتظر أن تحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية منافسات المصارعة الحرة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة كان أبرم اتفاقا مع اتحاد WWE للمصارعة بعرض فعاليات ومنافسات المصارعة في المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات بداية من الفترة المقبلة.

سبق لهيئة الرياضة أن قامت بتنظيم بطولة كأس الملك سلمان الدولية للشطرنج، كما قامت كذلك بتنظيم ماراثون الرياض الدولي وبطولة سباق الأبطال للسيارات.







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