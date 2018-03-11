بالصور.. اتفاقية بين جمعية العناية بالمقابر وأمانة عسير

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمیر فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، صباح اليوم بالإمارة، رئيس مجلس إدارة جمعية العناية بالمقابر بمنطقة عسير (إكرام) عبدالله بن سعيد أبو ملحة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وفي بداية اللقاء رحّب فيصل بن خالد بالجميع، كما استمع لشرح مفصل عن أهداف الجمعية التي تهدف إلى تنظيف المقابر والعناية بها.

وشهد أمير منطقة عسير، خلال اللقاء، توقيعَ اتفاقية شراكة بين الجمعية وأمانة منطقة عسير يمثلها الأمين المكلف المهندس عبدالله بن مصلح القحطاني، ورئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن سعيد أبو ملحة، والتي تهدف إلى صيانة المقابر بمنطقة عسير وتهيئتها بالتعاون مع أمانة المنطقة لجعلها قبوراً محققة ومراعية لحرمة القبر وكرامة الميت، متمنيًا التوفيق للجمعية في أعمالها التي سيكون لها الأثر الإيجابي في المجتمع.

من جهته، أعرب أمين منطقة عسير، ورئيس مجلس إدارة جمعية “إكرام” وأعضاؤها عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير على متابعته الدائمة وتوجيهاته السديدة.







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