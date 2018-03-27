بالصور.. احتفال بلجيكي بنظيره السعودي قبل اللقاء الودي

المواطن - الرياض

أقام جيرارد لينارد رئيس الاتحاد البلجيكي لكرة القدم ظهر اليوم الثلاثاء مأدبة غداء لعادل بن محمد عزت رئيس الاتحاد السعودي، وذلك بمناسبة المباراة الودية التي ستجمع المنتخبين مساء اليوم في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم التي ستقام بروسيا الصيف الجاري.

وتم خلال الحفل الذي حضره عبدالرحمن الأحمد سفير المملكة في بلجيكا وعدد أعضاء الاتحاد البلجيكي الحديث عن سبل التعاون بين الاتحادين بما يكفل تطوير العلاقة للاستفادة منها واستمرارها.

وفي نهاية الاحتفاء، قدم رئيس الاتحاد السعودي درعًا تذكارية لرئيس الاتحاد البلجيكي الذي بدوره قدّم هو الآخر هدية تذكارية بهذه المناسبة.

ويلعب المنتخب السعودي في المونديال بالمجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا المستضيفة وأورجواي والسعودية.

ويستهل الأخضر مشواره في العرس العالمي بمواجهة روسيا يوم 14 يونيو المقبل.







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