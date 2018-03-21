بالصور.. اختتام البطولة الرياضية بعسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

اختتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات أنشطة البطولة الرياضية التي تنظمها مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، حيث أقيم الحفل الختامي بهذه المناسبة، بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير المكلف العميد غازي بن يحيى الألمعي المقام بالصالة الرياضية بمركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة عسير بعد رعايته المباراة النهائية لكرة القدم.

وقال نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، الرائد عبدالإله بن سعيد الشهراني: إنه تم تكريم الفرق والأفراد الفائزين المشاركين في هذه البطولة التي شملت عددًا من المسابقات الرياضية ومشاركة عدد من الفرق وكانت النتائج على النحو التالي:

حصل كأس المركز الأول في السباحة السباح حسين محمد القحطاني من منسوبي إدارة الدفاع المدني بمحافظة أحد رفيدة.

حصل على كأس المركز الأول في اختراق الضاحية العداء عبدالله بن يحيى مضواح من منسوبي مركز تدريب الدفاع المدني بعسير.

حصل على كأس اللاعب المثالي في البطولة اللاعب سعود محمد القحطاني من منسوبي الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة خميس مشيط.

حل في المركز الثاني في لعبة كرة القدم فريق مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة عسير.

حصل على المركز الأول في لعبة كرة القدم فريق الإدارة العامة للدفاع المدني بأبها.

وشدد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير المكلف، العميد غازي بن يحيى الألمعي، على أهمية هذه البطولة وكافة البرامج الرياضية التي تهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية وبث روح التعاون والمنافسة الشريفة بين منسوبي الدفاع المدني.. وقدم شكره للمشاركين والمنظمين لتلك البطولة.







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