بالصور.. اختتام فعاليات أول ملتقى لتصميم الزي التراثي النسائي المعاصر

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسبر

اختتمت، أمس، فعاليات أول ملتقى لتصميم الزي التراثي النسائي المعاصر بالمملكة، الذي نظمه مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير، على مسرح المفتاحة، لمدة ثلاثة أيام، برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة نوره بنت سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

وأسفرت نتيجة تصويت مسابقة الأميرة نورة بنت سعود عن تتويج ٣ متسابقات، الأولى فوزية آل مشاري، والثانية هند بن هيف، والثالثة دانة إسماعيل.

وكان ختام الملتقى قد شهد ورقة عمل الجودة والتميز في العمل الحرفي قدمتها السيدة رجاء مؤمنة، وسهرة تراثية جازانية، وتكريم الجهات الراعية والمتسابقات.

وفي المقابل، استقبل معرض الفنون البصرية والتشكيلية الذي أقيم على هامش الملتقى تحت إشراف جمعية الثقافة والفنون بأبها أكثر من ٦ آلاف زائر خلال الثلاثة أيام.

أوضح ذلك المشرف على معارض الملتقى محمد الشوقبي، مؤكدًا على وجود شراكة بين مجلس التنمية السياحية وبين الجمعية.

وأبان أن المعرض ضم ٣٦ لوحة لـ ٣٢ فنانًا تشكيليًا و٣١ مصورة ومصورًا فوتوغرافيًا في مجال التراث العسيري، مضيفًا أن إجمالي عدد الجهات المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية حوالي ١٥ جهة.

ونوه على إدارة الملتقى أن تحمل هذه المعارض هوية الملتقى للتعبير عن تراث منطقة عسير وتعزيز هوية المنطقة من خلال المنتجات التراثية التي تحكي جماليات الإرث الحضاري في عسير .







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