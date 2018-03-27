بالصور.. استعادة أكثر من 180 ألف م2 من أراضي الدولة في أبها

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أزالت أمانة منطقة عسير، ممثلة في إدارة مراقبة الأراضي والتعديات، ما يزيد على 180 ألف م2 تقريبا من الإحداثات بحديقة الأمانة الواقعة على طريق التعاون في مدينة أبها.

وأوضح مدير عام مراقبة الأراضي والتعديات المكلف عبدالله محمد أبوعزيزة إلى أنه تم إزالة التعديات التي قد تم استحداثها مؤخراً على طريق التعاون وبالتحديد داخل حديقة الأمانة بمدينة أبها على مساحة قدرت بأكثر من 180ألف م2 منوها أن التعديات كانت عبارة عن مسوحات ترابية ، وعقوم ترابية ،إضافة إلى جدران استنادية بارتفاع تراوح ما بين المترين وثلاثة أمتار مضيفًا أنه قد تم توجيه المعدات بمساندة قوة أمنية وتمت إزالة جميع الإحداثات والتعديات .

من جانبه أشار المشرف العام على القطاعات بإدارة التعديات عبود سعد أبو طواري إلى أن الأمانة تكثف الدور الرقابي على المواقع كافة بمنطقة عسير ، وفق توجيهات أمين منطقة عسير م . عبدالله المصلح ، وذلك حرصاً في المحافظة على الأراضي الحكومية ، وتابع منوهاً أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.







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