بالصور.. استكمال مشروع جسر التوحيد بجازان بعد ثعثره عامين

المواطن- خالد الأحمد- جازان

استكملت أمانة منطقة جازان مؤخراً الأعمال الميدانية لتنفيذ وتأسيس المطالع والمنازل لمشروع “جسر التوحيد” الذي يقع في قلب مدينة جازان، بعد تعثر إنجاز المشروع لأكثر من عامين منذ بدأ العمل به قبل أربعة أعوام وتحديداً بتاريخ 10/ 5/ 1435هـ، ومدة المشروع (720) يوماً، حيث توقف العمل بمنطقة المشروع منذ أكثر من عام دون استكماله، بالإضافة إلى تأخر إنهاء إجراءات ترسية مناقصة تنفيذ تأسيس المطالع والمنازل للجسر من قبل أمانة المنطقة.

ووقفت “المواطن” على موقع المشروع خلال الأيام الماضية ورصدت وجود معدات ثقيلة تابعة للشركة المنفذة تقوم بعمليات الحفر وإنشاء الخوازيق الخرسانية لتنفيذ وتأسيس المطالع والمنازل للجسر، حيث قامت أمانة المنطقة بتعليق لوحة إعلانية توضح الشركة المنفذة ومدة المشروع (120) يوماً، دون توضيح التكلفة المالية للمشروع! .

وأوضحت أمانة منطقة جازان رداً على استفسارات “المواطن”، بأنه: نفيدكم بأن نسبة الإنجاز المنفذة لمشروع الجسر بلغت (78%)، إلا أن العمل توقف بسبب ضعف تربة التأسيس أسفل المطالع والمنازل التي لم تتضمن ضمن دراسة المشروع.

وأضافت أنه فيما يخص استكمال المشروع فإنه جاري العمل حالياً بأعمال الخوازيق لمناطق المطالع والمنازل ضمن مشروع الاستكمال بمسمى “تنفيذ تأسيس المطالع والمنازل لجسر دوار التوحيد” بكل من طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك عبدالله وشارع المطلع، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف العمل بالمتبقي من الجسر حال انتهاء أعمال الخوازيق مباشرة.

فيما لم توضح الأمانة التكلفة المالية لمشروع المطالع والمنازل لجسر دوار التوحيد، رغم إرسال “المواطن” استفساراً عن ذلك من أكثر من أسبوعين لمتحدثها الرسمي محمد العلاقي.

يُشار إلى أن مشروع “جسر التوحيد” مكون من جزأين: رئيسي وفرعي، وبلغت تكلفته الإجمالية (56) مليون ريال، وتنفذه إحدى الشركات الوطنية، وهو أول مشروع يتم تنفيذه بمدينة جازان ضمن 8 مشاريع للجسور سيتم العمل على تنفيذها مستقبلاً على مدى أكثر من 25 عاماً لفك الاختناقات المرورية بالتقاطعات الحيوية.







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