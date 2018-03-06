بالصور.. اشتعال النار في عدد من السيارات داخل مستودع بمكة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اشتعال النيران في عدد من السيارات داخل مستودع.

وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، أنه في مساء اليوم الثلاثاء وردنا بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في مستودع بمدخل ملكان.

وأضاف كان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مستودع مبني من الطوب ومسقَّف بالصاج، تقدر مساحته بـ50م2، يحتوي على مجموعة من السيارات، وتمت السيطرة على الحادث وإخماده والحيلولة دون امتداد النار للمستودعات المجاورة.

وأوضح الشريف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرُّف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.







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