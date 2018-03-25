بالصور.. افتتاح الدراسة التأسيسية لقادة الوحدات الكشفية في محايل

المواطن -أحمد الشهري-محايل

افتتح مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم اليوم الدراسة التأسيسية لقادة الوحدات الكشفية التي تنظمها كشافة وزارة التعليم وتستضيفها إدارة تعليم محايل بمركز التدريب الكشفي.

وأكد مدير التعليم في كلمة له على أهمية تدريب الفرد في الاعتماد على الذات وحياة الخلاء واستخدام الطبيعة، مذكرًا بأنه كان قائدًا لفرقة كشفية منذ 28 عامًا للمرحلة المتوسطة والثانوية.

بعد ذلك ألقى قائد الدراسة رئيس النشاط الكشفي بتعليم محايل حسين عمر شبيلي كلمة بيّن من خلالها أن الهدف من الدراسة هو إكساب المتدربين الحاصلين على الدراسة الأولية مختلف المعارف والمهارات الكشفية النظرية والتطبيقية، وبيّن تعليمات وأساسيات الدراسة وفق أدلة جمعية الكشافة العربية السعودية.

وفي سياق متصل أوضح قائد البرامج إبراهيم الحسين بتقسيم المتدربين إلى خمس طلائع وإطلاق أسماء مكاتب التعليم التابعة لإدارة التعليم عليها وهي (محايل , بارق, البرك, قنا والبحر, المجاردة) .

وأشار الحسين إلى أن الجانب النظري من الدراسة يتضمن دور ومسؤوليات مساعد قائد الوحدة الكشفية واحتياجاته، والتنظيمات الكشفية المحلية والعربية والعالمية، والمناهج الكشفية، وتشكيل الوحدة، والطريقة الكشفية ، والاجتماعات، والتطوع في العمل الكشفي.

وأضاف أن برنامج الدراسة العملي سيقوم برحلة خلوية تُطبق فيها مفردات الملاحة البرية والعلامات السرية، ورسم الخرائط، والتقديرات، والاتجاهات، والرسائل المشفرة، وممارسة عملية لفنون الحبال وتطبيقات على تنفيذ نماذج الريادة وذلك خلال 33 ساعة تدريبية.







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