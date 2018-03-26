بالصور.. افتتاح برنامج الفحص الصحي لطلاب معهد العاصمة النموذجي

المواطن - الرياض

ضمن تعاون مشترك بين وزارتي الصحة والتعليم، افتتح مدير عام معهد العاصمة النموذجي الأستاذ عادل بن ناصر الطخيم بالقسم الابتدائي برنامج (الفحص الدوري الصحي لطلاب المعهد) بحضور مساعده للشؤون المدرسية والفريق الطبي بقطاع غرب الرياض، حيث كان في استقبالهم قائد القسم الابتدائي ووكلاؤه ومنسق البرنامج بالمعهد.

الجدير بالذكر أن المعهد اختير لتنفيذ البرنامج في مرحلته التجريبية، ويهتم البرنامج بإجراء مسح طبي متكامل للطلاب في بداية كل مرحلة دراسية ويهدف لحصر الأمراض المزمنة عند الطلاب مع اكتشاف الحالات المرضية الكامنة في بدايتها ليتم العمل على علاجها بشكل مبكر، ومن هذه الحالات المرضية المراد اكتشافها ( نقص النظر – داء السكري – السمنة – حالات التشتت الفكري)، وغير ذلك مما كثر تواتره بين أبنائنا الطلبة في الآونة الأخيرة، وسيُفتح ملف طبي لكل طالب يحتوي على جميع المعلومات الطبية ليصبح مرجعاً مستقبلياً له، وقد اختير طلاب المراحل التعليمية التالية (الأول والرابع ابتدائي – الأول متوسط – الأول ثانوي).

وقال الطخيم: إن الصحة الجيدة في المدارس هي استثمار للمستقبل وصحة للأطفال والمراهقين، وتعتبر عنصراً أساسياً في بناء المجتمع لتحقيق رؤية 2030، مقدماً شكره على اختيار المعهد لتنفيذ هذا البرنامج، متمنياً النجاح لهذه الشراكة بين وزارتي الصحة والتعليم.







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