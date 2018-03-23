بالصور ..افتتاح مبنى هيئة بارق

المواطن -أحمد الشهري -بارق

افتتح محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي وبحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، الخميس، مبنى هيئة بارق شمال المحافظة .

وقدم رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ببارق الشيخ حسن بن مرعي الشهري، نبذة تعريفية عن جهاز الهيئة وعن الأعمال التي يقوم بها ،ثم بعد ذلك كلمة راعي الحفل تحدث فيها عن أهمية جهاز الهيئة ودور المجتمع تجاهه ، ثم قصيدة شعرية للشاعر الشيخ مفرح بن عبد الله رئيس مركز هيئة قنا، بعد ذلك قدم طلاب ثانوية اليمامة ببارق مشاركة شعرية للطالب الكشفي ظافر الشهري.

ومن جهته قدم فضيلة المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة عسير نيابة عن منسوبي هيئة محافظة بارق درعاً تذكارية لمحافظ بارق، وعدد من الجهات الحكومية لتعاونها الدائم مع هيئة المحافظة.

وفي ختام الحفل التقى مدير عام هيئات عسير بأعضاء هيئة بارق والمراكز التابعة لها وأعضاء هيئة محافظة المجاردة، وتفضل بكلمة توجيهية حث فيها الأعضاء على الرفق واللين، والتحلي بالصبر في دعوة الناس، واتباع التعليمات والتنظيم الجديد للهيئة،وقدم شكره الجزيل لرئيس هيئة محافظة بارق، وجميع زملائه بالهيئة والمراكز التابعة لها ولرئيس هيئة المجاردة الشيخ عوض الشهري وجميع زملائه الأفاضل على تميزهم جميعاً، سائلا الله عز وجل لهم العون والسداد لخدمة الدين والوطن والمجتمع.







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