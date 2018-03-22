بالصور.. الأخضر الأولمبي يختتم استعداداته لمواجهة نظيره المصري

المواطن - مروة نبيل

اختتم المنتخب السعودي الأولمبي تحضيراته لمباراة نظيره المصري وديًا، مساء يوم غد الجمعة، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وركز المدير الفني للأخضر الأولمبي، سعد الشهري، في الحصة التدريبية على دفاع المنطقة والضغط العالي، بالإضافة إلى الكرات الثابتة هجوميًا ودفاعيًا.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لتدريب الأخضر الأولمبي الأخير، استعدادًا لمواجهة المنتخب المصري الأولمبي.

ويستضيف المنتخب السعودي الأولمبي نظيره المصري، في أولى التجارب الودية ضمن الإعداد للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية منتصف شهر أغسطس المقبل.

وتعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع مدرب نادي الاتفاق سعد الشهري لتدريب الأخضر الأولمبي لمدة عام قابل للتجديد، على أن يقود الفريق خلال المباراتين الوديتين أمام نظيره المصري، ثم يعود لقيادة ناديه في المباريات المتبقية من الدوري السعودي.

ويأمل مدرب الأخضر الأولمبي الجديد سعد الشهري تحقيق نتائج جيدة خلال مباراتي المنتخب المصري الأولمبي، وتطبيق بعض الخطط والجمل التكتيكية.







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