بالصور.. الأخضر الأولمبي يخوض أول تدريباته في معسكره

المواطن - محمد سمعه

خاض المنتخب السعودي الأولمبي، اليوم، أول تدريبات في معسكره الحالي، وذلك كأولى مراحل الاستعداد لدورة الألعاب الآسيوية، والتي تُقام في مدينة جاكرتا الإندونيسية.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على “تويتر” أن لاعبي الأخضر الأولمبي أجروا تدريباتهم على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدرب سعد الشهري.

وشهدت الحصة التدريبية للمنتخب السعودي عدم مشاركة اللاعبين راكان العنزي وعبدالله مجرشي؛ إذ فضّل الجهاز الطبي إراحتهما بعد الإصابة والتي تعرضا لها بالأمس في الدوري الأولمبي.

سيخوض المنتخب السعودي الأولمبي خلال الفترة القادمة مباراتين وديتين مع المنتخب المصري الأولمبي.

وعين الاتحاد السعودي لكرة القدم المدرب سعد الشهري لتدريب المنتخب الأولمبي لمدة عام خلال الفترة الأخيرة.







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