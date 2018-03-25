بالصور.. الأخضر الأولمبي يستأنف تدريباته بعد مباراة مصر

المواطن - الرياض

استأنف المنتخب السعودي الأولمبي تدريباته، اليوم، وذلك في معسكره الإعدادي والمقام في مدينة جدة.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع تويتر، أن لاعبي الأخضر أدوا تدريبات استرجاعية بعد الخسارة من منتخب مصر الأولمبي بثلاثية مقابل هدفين أمس الجمعة.

ولم يشارك اللاعب جابر عسيري، مهاجم المنتخب الأخضر الأولمبي، حيث فضّل الجهاز الطبي إراحته؛ وذلك بعد تعرضه لكدمة في العضلة الخلفية خلال المواجهة.

يذكر أن الأخضر سيواصل تدريباته غدًا الأحد في الخامسة مساء بتوقيت المملكة على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية.

يذكر أن المنتخب السعودي الأولمبي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، والتي ستقام في العام الحالي في دولة إندونيسيا.







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