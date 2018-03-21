بالصور.. الأخضر الأولمبي يستعد لمواجهة نظيره المصري

المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي الأولمبي تدريباته اليومية، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، استعدادًا لمواجهة نظيره المصري وديًّا، بعد غد الجمعة.

وركز المدير الفني للأخضر الأولمبي سعد الشهري، خلال الحصة التدريبية على بناء الهجوم تحت الضغط العالي، أعقبها مناورة في منتصف الملعب تخللها العمل على الكرات الثابتة دفاعيًّا وهجوميًّا.

وأكد حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن لاعب الأخضر الأولمبي متعب المطلق، أكمل برنامجه التأهيلي للاستشفاء من الآلام التي يُعاني منها في العضلة الضامة.

وشهد مران المنتخب السعودي الأولمبي متابعة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف العالم على المنتخبات السنية حمزة إدريس، كما أتاحت إدارة المنتخب الفرصة لحامد أحمد من ذوي الهمم العالية الحضور والتقاط صور تذكارية مع اللاعبين.

ومن المُقرر أن يختتم الأخضر الأولمبي تحضيراته لمواجهة نظيره المصري بحصة تدريبية، يوم غد الخميس، في تمام الرابعة عصرًا، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويأتي لقاء المنتخب السعودي الأولمبي مع نظيره المصري الودي ضمن برنامج الأخضر الإعدادي للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية منتصف شهر أغسطس المقبل في إندونيسيا.







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