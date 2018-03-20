بالصور.. الأخضر خاض تدريبه اليوم في مدينة ماربيا الإسبانية

المواطن - الرياض

خاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، تدريبه اليوم، ضمن الاستعداد لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر صورًا لتدريب الأخضر، في إطار معسكره الإعدادي في مدينة ماربيا الإسبانية.

ويذكر أن المنتخب السعودي سيخوض تدريبه غدًا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة على ملعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي.

جدير بالذكر أن الأخضر سيواجه المنتخب الأوكراني يوم الجمعة المقبلة، في إطار التحضيرات لمونديال روسيا 2018.

وكان الأخضر تأهل إلى بطولة كأس العالم، وذلك بعد فوزه على منتخب اليابان في الجولة السادسة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم بهدف دون رد سجله اللاعب فهد المولد.







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