بالصور.. الأخضر للشباب يواصل تدريباته في الإمارات

المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي للشباب تدريباته الجماعية، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات معسكره في دولة الإمارات، والذي يأتي ضمن المرحلة الأولى من الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا المُقرر إقامتها 2018 في إندونيسيا.

وأجرى لاعبو الأخضر للشباب تدريبهم على ملعب مدينة دبي الرياضية تحت إشراف المدير الفني للمنتخب خالد العطوي، الذي عمد إلى تطبيق تمارين للتحول من الحالة الهجومية إلى الدفاعية والعكس.

وأجرى اللاعبون تمارين تتركز على الدفاع عن الكرات العرضية، وتمرين الاستحواذ على الكرة، وذلك وفقًا لما أكده حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الذي نشر صورًا لتدريبات الأخضر للشباب اليوم.

ومن المُقرر أن يواصل المنتخب الوطني تدريباته ضمن معسكره في الإمارات بحصة تدريبية في الرابعة من مساء يوم غد الخميس.

وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية الودية اجتماعًا، اليوم الأربعاء، ناقشت فيه العديد من الجوانب التنظيمية للبطولة التي تنطلق خلال الفترة من 23 حتى 27 من شهر مارس الجاري، بمشاركة المنتخب الوطني للشباب.

وحضر الاجتماع مدير المنتخب الوطني عمر الغامدي، وإداري الأخضر للشباب، ماجد الدوسري، وممثل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، راشد عامر، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة إيمار ريسان، وممثلو المنتخبات المشاركة.

واعتُمد خلال الاجتماع خوض المنتخب السعودي للشباب مباراتيه الأولى والثانية في البطولة أمام منتخبي تايلاند وأرمينيا بالطقم الأبيض، على أن يختتم مشاركته أمام المنتخب الإماراتي بالطقم الأخضر.







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