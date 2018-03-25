بالصور.. الأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان في محايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

دشن وكيل محافظة محايل، علي بن إبراهيم الفلقي، اليوم الأحد، فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان بقطاع محايل الصحي، بحضور مدير القطاع الصحي المشرف على مستشفى المحافظة العام، محمد بن زيد عسيري، وذلك بمركز الواحة مول.

وبدأ البرنامج بافتتاح المعرض المصاحب، وتجول وكيل المحافظة في أركانه مستمعًا لشرح عن محتوياته وأقسامه.

وأوضح المتحدث الرسمي بالشؤون الصحية بعسير، عبدالعزيز آل شايع، أن برامج التوعية بأمراض الأسنان، خاصة لدى للأطفال، تهدف إلى أهمية العناية بصحة الفم والأسنان.

وأشار إلى أن المعرض مستمر لخمسة أيام لنشر ثقافة تعزيز السلوك الصحي السليم في المجتمع، حيث سيشهد عددًا من الفعاليات والأنشطة.







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