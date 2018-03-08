بالصور.. الأيام الثقافية في لندن تعكس إرث المملكة وتاريخها أمام العالم

المواطن- واس - خاص

افتتح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة، مساء اليوم، فعاليات الأيام الثقافية السعودية في المملكة المتحدة بالعاصمة لندن، ضمن النشاطات المصاحبة لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الرسمية للمملكة المتحدة.

وتجول الوزير العواد في مقر الفعاليات واطلع على المشاركات التي نظمتها الهيئة العامة للثقافة، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية”، وتبرز جوانب متعددة للثقافة السعودية وفنونها وإرثها العريق ودورها في بناء الجسور مع الثقافات الأخرى وتحقيق مستقبلها المشرق في ظل رؤية المملكة 2030.

كما شاهد أقسام الفعاليات التي تستمر ثلاثة أيام والمشتملة على معارض فنية وقسم للواقع الافتراضي وبرنامج الأقلام السعودية والفقرات الموسيقية.

ووصف وزير الثقافة والإعلام، في تصريح صحافي عقب افتتاحه فعاليات الأيام الثقافية السعودية في لندن، الزيارة الحالية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للمملكة المتحدة، بالتاريخية وتجسد عمق العلاقات السعودية البريطانية التي تبنى على شراكة إستراتيجية تمتد لعشرات السنين.

وقال العواد: نتطلع إلى أن نرى نتائج هذه الزيارة على مسيرة العلاقات الثنائية.

وأكد الدكتور العواد، الدور الفاعل للثقافة في بناء جسور التواصل مع الشعوب الأخرى كقوة ناعمة تسهم في ذلك.

وأوضح أن وزارة الثقافة والإعلام تركز على تعزيز التواصل الثقافي مع مختلف الشعوب، مشيرًا إلى أن فعاليات الأيام الثقافية هي أولى مشاركات الهيئة العامة للثقافة وتأتي مصاحبة لزيارة ولي العهد للمملكة المتحدة لاطلاع الشعب البريطاني على الجوانب الثقافية والحضارية في المملكة.

وأعرب الوزير العواد عن تطلعات الوزارة ممثلة بالهيئة العامة للثقافة لتعزيز التواصل مع مختلف الثقافات وتعزيز الحضور السعودي على المستوى العالمي.







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