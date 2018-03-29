بالصور.. الاتحاد يستعد لمواجهة الباطن بمشاركة فيلانويفا

المواطن – مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء أمس الأربعاء، استعداداته لمواجهة نظيره الباطن، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لتدريبات العميد، وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة التشيلي لويس سييرا، ركز على الجوانب الفنية قبل أن يختتم المران بإجراء مناورة كروية على منتصف الملعب.

وشارك نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، التشيلي كارولس فيلانويفا، في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الباطن في كأس الملك، يوم السبت المقبل.

وحضر تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الأربعاء، كل من رئيس مجلس الإدارة حمد الصنيع، أمين عام النادي سعيد باوزير، خالد تميرك وخزام زارع.

ومن المُقرر أن تُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، صباح اليوم الخميس، إلى حفر الباطن لإقامة معسكر إعدادي قصير استعدادًا لمباراة الباطن.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الفوز على الباطن والتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، من أجل التتويج باللقب وتعويض الجماهير عن الأداء المتراجع هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة.







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