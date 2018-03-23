بالصور.. الاتحاد يستعد لمواجهة الفيصلي وديًا

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته الجماعية، مساء الخميس، استعدادًا لمواجهة نظيره الفيصلي، تمهيدًا لاستئناف مسابقات الموسم الرياضي الجاري.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته تحت إشراف المدرب التشيلي لويس سييرا، وتركز المران على الجوانب الفنية؛ قبل أن يوجه اللاعبين في نهاية المران للتسديد على حراس المرمى من مسافات مختلفة.

ومن المُقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الفيصلي، مساء الجمعة، على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، على أن تُقام المباراة بدون حضور الجمهور والإعلام، وذلك وفقًا لحساب العميد الرسمي على “تويتر”.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحسين نتائجه بعد فترة التوقف الدولي، خاصة أنه يُعاني من تذبذب في المستوى والنتائج، ما أدى إلى غضب الجمهور.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفيصلي في المرتبة الخامسة بـ34 نقطة.







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