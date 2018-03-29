بالصور.. الاتفاق يواصل تدريباته ويُطلق مبادرة لا بأس عليك

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليومية على ملعب عبدالله الدبل، تحت إشراف المدرب سعد الشهري، استعدادًا لعودة المسابقات المحلية مرة أخرى.

وكثف سعد الشهري من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على الجانبين اللياقي والفني، حيث طبق مع اللاعبين عددًا من الحصص المنوعة قبل أن يختتم التدريبات بمناورة على منتصف الملعب، وذلك وفقًا لحساب فارس الدهناء الرسمي على “تويتر”.

والتحق مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق محمد الكويكبي بالتدريبات الجماعية بعد عودته من معسكر المنتخب السعودي، كما انضم لاعبا الأخضر الأولمبي سعد السلولي ونواف بوعامر، عقب انتهاء معسكر جدة.

على الجانب الآخر، كشف حساب نادي الاتفاق الرسمي على “تويتر”، عن قيام عدد من لاعبي الفريق الأول بزيارة للمرضى في مستشفى المانع الشريك الطبي للنادي ضمن مبادرة “لا بأس عليك”، التي أطلقها الاتفاق ممثلًا بإدارة المسؤولية الاجتماعية.

وتهدف مبادرة “لا بأس عليك” على الحث على زيارة المرضى وعيادتهم والاطمئنان عليهم والتمني لهم بالشفاء.







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