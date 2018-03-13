بالصور.. التماس كهربائي يُخلي 14 شخصًا من عمارة بحي الرصراص

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

باشر مدني خميس مشيط، مساء أمس الاثنين، بلاغًا عن وقوع حادث حريق في شقة سكنية بعمارة مكونة من 3 أدوار بحي الرصراص.

وأكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أن الحريق انحصر في سرير بغرفة مساحتها ٤×٦ م مع تصاعد دخان كثيف بأرجاء العمارة.

ولفت إلى أن فرق الدفاع المدني باشرت الحالة، وتم إخلاء قاطني العمارة، وعددهم 14 شخصًا، وإخماد الحريق، وقد صاحبه تعرض رجل وسيدة لحالة اختناق محدود جراء الدخان، تم تلقيهما العلاج من قبل مسعفي الهلال الأحمر، وصحتهما جيدة.

وقال: إن سبب الحريق بحسب المعاينة والتحقيق الأولي التماس كهربائي بمصباح الإضاءة بسقف الغرفة، وسقوط شرر على مفرش السرير أدى للحريق وتصاعد الدخان.







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